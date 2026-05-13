Fondation Histoire Québec

Organisé par

Fondation Histoire Québec

À propos de cet événement

Colloque - Notre histoire politique

44 Chau. des Écossais

Québec, QC G1R 4H3, Canada

Colloque intégral 18-19 sept 2026 - MEMBRE
125 $

Billet incluant le cocktail inaugural du vendredi 18 sept, ainsi que la journée complète du samedi 19 sept (dîner inclus).


Exclusivité pour les membres FHQ et SOPPOQ.

Colloque intégral 18-19 sept 2026 - NON-MEMBRE
175 $

Billet incluant le cocktail inaugural du vendredi 18 sept, ainsi que la journée complète du samedi 19 sept (dîner inclus)

Cocktail du vendredi 18 sept uniquement - MEMBRE
50 $

Billet incluant uniquement le cocktail inaugural du vendredi 18 sept.


Exclusivité pour les membres FHQ et SOPPOQ.

Cocktail du vendredi 18 sept uniquement - NON-MEMBRE
75 $

Billet incluant uniquement le cocktail inaugural du vendredi 18 sept.

Journée et dîner du samedi 19 sept uniquement - MEMBRE
100 $

Billet incluant uniquement la journée du samedi 19 sept.


Exclusivité pour les membres FHQ et SOPPOQ.

Journée et dîner du samedi 19 sept uniquement - NON-MEMBRE
125 $

Billet incluant uniquement la journée du samedi 19 sept.

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