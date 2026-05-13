Colloque - Notre histoire politique

À propos de cet événement
Billet incluant le cocktail inaugural du vendredi 18 sept, ainsi que la journée complète du samedi 19 sept (dîner inclus).
Exclusivité pour les membres FHQ et SOPPOQ.
Billet incluant le cocktail inaugural du vendredi 18 sept, ainsi que la journée complète du samedi 19 sept (dîner inclus)
Billet incluant uniquement le cocktail inaugural du vendredi 18 sept.
Exclusivité pour les membres FHQ et SOPPOQ.
Billet incluant uniquement le cocktail inaugural du vendredi 18 sept.
Billet incluant uniquement la journée du samedi 19 sept.
Exclusivité pour les membres FHQ et SOPPOQ.
Billet incluant uniquement la journée du samedi 19 sept.
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