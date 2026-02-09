AFOR

AFOR

Colloque québécois en agroforesterie 2026

2325 Rue de l'Université

Québec, QC G1V 0B4, Canada

Étudiant.e présentiel SANS repas
5 $

Participant.e.s étudiant.e.s, désirant participer en présentiel

Étudiant.e présentiel AVEC repas
27 $

Participant.e.s étudiant.e.s, désirant participer en présentiel, avec un repas

Étudiant.e en ligne
5 $

Participant.e.s étudiant.e.s, désirant participer en ligne

Régulier présentiel SANS repas
50 $

Participant.e.s non étudiant.e.s, désirant participer en présentiel

Régulier présentiel AVEC repas
72 $

Participant.e.s non étudiant.e.s, désirant participer en présentiel, avec un repas

Régulier en ligne
50 $

Participant.e.s non étudiant.e.s, désirant participer en ligne

