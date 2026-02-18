Association des troubles anxieux de la Côte-Nord

Organisé par

Association des troubles anxieux de la Côte-Nord

À propos de cet événement

Colloque - Regards croisés sur l'anxiété : innovation et pratique

41 Av. Mance

Baie-Comeau, QC G4Z 1M6, Canada

Admission générale prévente
35 $
Disponible jusqu'au 30 avr.

Profitez du programme complet et des activités principales. Dîner boîte à lunch inclus.

Admission pour nos membres
5 $

Profitez du programme complet et des activités principales. Dîner boîte à lunch inclus.

Admission général sans repas (OSBL, intervenants)
20 $

Profitez du programme complet et des activités principales.

Admission général pour les citoyens sans repas
10 $

Profitez du programme complet et des activités principales.

Admission générale (mai 2026)
40 $

Profitez du programme complet et des activités principales. Dîner boîte à lunch inclus.

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