À propos de cet événement

Colloque « Sexualités et technologies » 2026

407 Rue Saint-Pierre

Montréal, QC H2Y 2M3, Canada

Solidaire
289 $

Recommandé pour toute personne professionnelle ou toute personne souhaitant encourager l’organisme Les 3 sex* avec un don. Le billet solidaire vous permet de soutenir, de façon concrète et directe, Les 3 sex*. 


Standard
229 $

Recommandé pour toute personne professionnelle ou travaillant dans le milieu communautaire et dont le billet est en partie ou totalement payé par l’organisme.

Réduit
199 $

Recommandé pour toute personne de moins de 30 ans, de plus de 65 ans, et/ou travaillant dans un organisme communautaire dont le billet n'est pas remboursé en partie ou en totalité par l'employeur. 


Accessible
169 $

Recommandé pour toute personne aux études ou à faible revenu.

Reconnaissance de la formation continue - OPQ
20 $

Les 3 sex* vous offre l'option de faire reconnaître le colloque pour 5,5 heures de formation continue auprès de l'Ordre des psychologues du Québec au coût de 20,00$ supplémentaire.

Reconnaissance de la formation continue - OPSQ
Gratuit

Les 3 sex* vous offre l'option de faire reconnaître le colloque pour 5,5 heures de formation continue auprès de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ) sans frais supplémentaire.

