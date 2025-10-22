Colloque « Sexualités et technologies » 2026

Organisé par
Recommandé pour toute personne professionnelle ou toute personne souhaitant encourager l’organisme Les 3 sex* avec un don. Le billet solidaire vous permet de soutenir, de façon concrète et directe, Les 3 sex*.
Recommandé pour toute personne professionnelle ou travaillant dans le milieu communautaire et dont le billet est en partie ou totalement payé par l’organisme.
Recommandé pour toute personne de moins de 30 ans, de plus de 65 ans, et/ou travaillant dans un organisme communautaire dont le billet n'est pas remboursé en partie ou en totalité par l'employeur.
Recommandé pour toute personne aux études ou à faible revenu.
Les 3 sex* vous offre l'option de faire reconnaître le colloque pour 5,5 heures de formation continue auprès de l'Ordre des psychologues du Québec au coût de 20,00$ supplémentaire.
Les 3 sex* vous offre l'option de faire reconnaître le colloque pour 5,5 heures de formation continue auprès de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ) sans frais supplémentaire.
