Colloque réhabiliation sociale 2026

Si vous êtes membre ASRSQ, n'oubliez pas d'entrer votre code au moment du paiement en cliquant sur "Saisir le code de promotion" afin de bénéficier de votre réduction membre.



Si vous êtes étudiant, vous bénéficiez de 75 $ de rabais. Veuillez nous contactez à l'adresse [email protected] pour obtenir votre code étudiant (en fournissant une preuve d'étude).









*Les frais d’inscription comprennent l’accès aux ateliers et formations du Colloque, un cocktail gratuit le 20 mai, le dîner du 21 mai, ainsi que les pauses santé.









POLITIQUE D'ANNULATION

L’annulation d’une inscription effectuée avant le 8 avril 2026 sera facturée à hauteur de 20%. Si l’annulation est effectuée entre le 8 et le 29 avril 2026, 50% du tarif d’inscription sera appliqué. Toute annulation au-delà du 29 avril 2026 ou si un participant inscrit ne se présente pas au Colloque, 100% du prix de l’inscription au Colloque s’applique.