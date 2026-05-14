AEM (Accès escalade Montréal)

Organisé par

AEM (Accès escalade Montréal)

À propos de cet événement

Combos découverte

2350 Rue Dickson

Montréal, QC H1N 2J1, Canada

Combo escalade voie + choix: Bloc | Acro-Parc | Vitesse
32,19 $

Faites votre choix sur place !

Tarif avant taxes: 28$
Durée: 1h30
Âge min: 5 ans ou 10 ans selon le choix de l'activité #2

Envie d'aller plus loin ? Combinez votre essai d'escalade encordée avec l'une de nos trois disciplines au choix :

1️⃣ Escalade de bloc : Positionnement, créativité et défis techniques sans corde, en hauteur limitée. (5 ans+)

2️⃣ Acro-Parc : Dépassement de soi et équilibre dans le parcours aérien avec ponts suspendus et obstacles en hauteur (10 ans+)

3️⃣ Découverte vitesse : Coordination et défis physique sur notre mur de vitesse (10 ans+).


✅ Encordée incluse dans tous les combos 

✅ Un seul choix de discipline complémentaire 

✅ Matériel de sécurité fourni

✅28$+tx par personne

✅ 4 places disponibles par créneau  

(Notez que vous pouvez être jumelés avec d'autres participant.es)

Souliers d'escalade
4,60 $

Locations de souliers d'escalade pour une activité
Tarif avant taxes: 4.00$ par participant.es

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