Combos découverte

À propos de cet événement
Faites votre choix sur place !
Tarif avant taxes: 28$
Durée: 1h30
Âge min: 5 ans ou 10 ans selon le choix de l'activité #2
Envie d'aller plus loin ? Combinez votre essai d'escalade encordée avec l'une de nos trois disciplines au choix :
1️⃣ Escalade de bloc : Positionnement, créativité et défis techniques sans corde, en hauteur limitée. (5 ans+)
2️⃣ Acro-Parc : Dépassement de soi et équilibre dans le parcours aérien avec ponts suspendus et obstacles en hauteur (10 ans+)
3️⃣ Découverte vitesse : Coordination et défis physique sur notre mur de vitesse (10 ans+).
✅ Encordée incluse dans tous les combos
✅ Un seul choix de discipline complémentaire
✅ Matériel de sécurité fourni
✅28$+tx par personne
✅ 4 places disponibles par créneau
(Notez que vous pouvez être jumelés avec d'autres participant.es)
Locations de souliers d'escalade pour une activité
Tarif avant taxes: 4.00$ par participant.es
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!