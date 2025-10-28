Comédie Club 2025 - Partenariat

Organisé par
PLATINE : 4 000 $ et plus
Indiquez le montant dans la section ``Ajouter un don pour la Société Huntington du Québec``
*Nom de l’organisation dans le nom de l’évènement
*5 paires de billets dans une rangée réservée
*1 page complète dans le programme de la soirée
*Mention de l’organisation sur les réseaux sociaux et sur le site web de la SHQ
*Possibilité de mettre une bannière de type roll-up à un endroit stratégique
*Visibilité sur les écrans de la salle le soir du spectacle.
*Remerciement par l’animateur de la soirée
*Possibilité de fournir un cadeau promotionnel aux spectateurs fournis par le partenaire (600 personnes)
(sous approbation du comité organisateur).
OR :1 000 $ à 3 999 $
Indiquez le montant dans la section ``Ajouter un don pour la Société Huntington du Québec``
*Mention de l’organisation sur les réseaux sociaux et le site web de la SHQ
*3 paires de billets
*½ page dans le programme de la soirée
*Possibilité de mettre une bannière de type roll-up le à un endroit stratégique
*Visibilité sur les écrans de la salle le soir du spectacle
*Remerciement par l’animateur de la soirée
Argent : 500 $ à 999 $
Indiquez le montant dans la section ``Ajouter un don pour la Société Huntington du Québec``
*Mention de l’organisation sur les
réseaux sociaux et le site web de la SHQ
*1 paire de billets
*Visibilité sur les écrans de la salle le soir du spectacle
*¼ page dans le programme de la soirée.
Bronze : 100 $ à 499 $
Indiquez le montant dans la section ``Ajouter un don pour la Société Huntington du Québec``
*Mention de l’organisation sur les réseaux sociaux et sur le site web de la SHQ
*Visibilité sur les écrans de la salle le soir du spectacle
*Mention de l’organisation dans le programme de la soirée
Indiquez le montant dans la section ``Ajouter un don pour la Société Huntington du Québec``
$
