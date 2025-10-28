Société Huntington du Québec

Organisé par

Société Huntington du Québec

À propos de cet événement

Comédie Club 2025 - Partenariat

1100 Bd Taschereau

La Prairie, QC J5R 1W8, Canada

PLATINE - Financière BNC
4 000 $

PLATINE : 4 000 $ et plus

Indiquez le montant dans la section ``Ajouter un don pour la Société Huntington du Québec``


*Nom de l’organisation dans le nom de l’évènement
*5 paires de billets dans une rangée réservée
*1 page complète dans le programme de la soirée
*Mention de l’organisation sur les réseaux sociaux et sur le site web de la SHQ
*Possibilité de mettre une bannière de type roll-up à un endroit stratégique
*Visibilité sur les écrans de la salle le soir du spectacle.
*Remerciement par l’animateur de la soirée
*Possibilité de fournir un cadeau promotionnel aux spectateurs fournis par le partenaire (600 personnes)
(sous approbation du comité organisateur).

OR - BNC
1 000 $

OR :1 000 $ à 3 999 $

Indiquez le montant dans la section ``Ajouter un don pour la Société Huntington du Québec``


*Mention de l’organisation sur les réseaux sociaux et le site web de la SHQ
*3 paires de billets
*½ page dans le programme de la soirée
*Possibilité de mettre une bannière de type roll-up le à un endroit stratégique
*Visibilité sur les écrans de la salle le soir du spectacle
*Remerciement par l’animateur de la soirée

ARGENT - RHESUS
500 $

Argent : 500 $ à 999 $
Indiquez le montant dans la section ``Ajouter un don pour la Société Huntington du Québec``


*Mention de l’organisation sur les
réseaux sociaux et le site web de la SHQ
*1 paire de billets
*Visibilité sur les écrans de la salle le soir du spectacle
*¼ page dans le programme de la soirée.

BRONZE
Gratuit

Bronze : 100 $ à 499 $
Indiquez le montant dans la section ``Ajouter un don pour la Société Huntington du Québec``


*Mention de l’organisation sur les réseaux sociaux et sur le site web de la SHQ
*Visibilité sur les écrans de la salle le soir du spectacle
*Mention de l’organisation dans le programme de la soirée

Don
Gratuit

Indiquez le montant dans la section ``Ajouter un don pour la Société Huntington du Québec``

Ajouter un don pour Société Huntington du Québec

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!