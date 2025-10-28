Comédie Club 2025 - Partenariat

PLATINE : 4 000 $ et plus

Indiquez le montant dans la section ``Ajouter un don pour la Société Huntington du Québec``



*Nom de l’organisation dans le nom de l’évènement

*5 paires de billets dans une rangée réservée

*1 page complète dans le programme de la soirée

*Mention de l’organisation sur les réseaux sociaux et sur le site web de la SHQ

*Possibilité de mettre une bannière de type roll-up à un endroit stratégique

*Visibilité sur les écrans de la salle le soir du spectacle.

*Remerciement par l’animateur de la soirée

*Possibilité de fournir un cadeau promotionnel aux spectateurs fournis par le partenaire (600 personnes)

(sous approbation du comité organisateur).