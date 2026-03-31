L'Orphéon de St-Élie-de-Caxton

Organisé par

L'Orphéon de St-Élie-de-Caxton

À propos de cet événement

Ventes fermées

***SOLD-OUT*** L'Orphéon de St-Élie présente : Passages à l'Amphithéâtre de St-Mathieu

Saint-Mathieu-du-Parc

QC G0X 1N0, Canada

Généreux
60 $

Quand tu veux que tout le monde sache que t’es généreux! C't'une joke, personne le saura, mais ça permet à d'autres de payer des billets selon leur budget. Merci!

Crinqué
50 $

C’est quand même moins cher qu’un show sur Broadway, et les frissons sont garantis!

Reconnaissant
40 $

Quand ta vie financière est correct parce que tu as renouvelé ton hypothèque au bon moment! Yé!

Bon vivant
30 $

Quand tu veux encourager les artistes mais que tu veux aussi prendre une bière rendu au show!

Chanceux
20 $

Quand tu viens de retrouver un 20$ dans ta poche de manteau d’hiver!

Étudiant
10 $

Quand tu es encore aux études et que tu manges souvent des ramen!

Enfants 12 ans et moins
Gratuit

C’est gratuit pour les enfants, mais il faut quand même leur réserver une place.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!