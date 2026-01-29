FONDATION DE L'ECOLE LA MENNAIS DE MONTREAL

Organisé par

FONDATION DE L'ECOLE LA MENNAIS DE MONTREAL

À propos de cet événement

S’impliquer à l’école, ensemble ⭐ Comités et bénévoles

🔥 SUPER BÉNÉVOLES
Gratuit

Vous recevrez par courriel toutes les demandes de soutien de la fondation et/ou de l'école (collations, événements, aide ponctuelle, besoin d'expertise, etc.) ✨


⚠️ Aucune obligation : Vous inscrire ne vous engage à rien. Vous êtes sur notre liste et vous recevrez nos demandes par courriel. Vous pouvez aider cette fois-ci ? Super ! Vous ne pouvez pas ? Pas grave, ça sera la prochaine fois !

🚸 Comité ABORDS DE L'ÉCOLE
Gratuit
  • Mobiliser parents, citoyen·nes et élu·es pour la sécurité des élèves;
  • Embellir les abords de l’école (Saint-Vallier et Saint-Denis).
📚 Comité BIBLIO
Gratuit
  • Aider au rangement, aux prêts/retours, à l’inventaire, à la réparation et à la couverture des livres;
  • Soutenir l’équipe-école pour l’animation et la mise en valeur de la biblio.
🎉 Comité CÉLÉBRATIONS
Gratuit
  • Organiser des activités lors des occasions spéciales : Halloween, Noël, fin d'année/kermesse, etc.;
  • Souligner les semaines thématiques en lien avec le milieu scolaire (enseignant·es, etc.).
🫶 Comité COMMUNAUTÉ
Gratuit
  • Organiser des activités rassembleuses (Swing ton beigne, etc.);
  • Accueillir et jumeler les nouvelles familles;
  • Renforcer les liens avec les organismes communautaires du quartier.
🌱 Comité ENVIRONNEMENT
Gratuit
  • Organiser des initiatives à portée environnementale (vente-débarras, potager, etc.).
💰 Comité FINANCEMENT
Gratuit
  • Organiser les collectes de fonds et activités de financement.
✍️ Comité PROJET PÉDAGOGIQUE
Gratuit
  • Soutenir l’équipe-école pour l’organisation et la mise en œuvre d’activités éducatives (Salon du livre, mois de la littératie, etc.).
👟 Comité SPORTS
Gratuit
  • Créer des activités sportives pour élèves et familles (ex: tournois, course annuelle, etc.).

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!