Commande collective - Compost Marin Bio - 2025

Voici la description du produit : "Notre compost marin est un amendement naturel riche et foncé qui peut être utilisé sur les nouvelles pelouses ou pour pelouses existantes, les potagers et les plates-bandes d’arbres et d’arbustes. Ce compost contient de la chitine et du calcium pour favoriser la croissance de vos plantes. Lorsque vous ajoutez de la matière organique à votre sol, vous améliorez sa structure et sa capacité de rétention d’eau. Ces ajouts sont des éléments nutritifs essentiels pour vos plates-bandes."

