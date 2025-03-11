Commande collective - Compost Marin Bio - 2025

Voici la description du produit :
"Notre compost marin est un amendement naturel riche et foncé qui peut être utilisé sur les nouvelles pelouses ou pour pelouses existantes, les potagers et les plates-bandes d’arbres et d’arbustes. Ce compost contient de la chitine et du calcium pour favoriser la croissance de vos plantes. Lorsque vous ajoutez de la matière organique à votre sol, vous améliorez sa structure et sa capacité de rétention d’eau. Ces ajouts sont des éléments nutritifs essentiels pour vos plates-bandes."
Les quantités sont limitées ! Si la première livraison est complète, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Une nouvelle commande sera lancée dès que 100 poches auront été réservées. Si ce seuil est atteint, vous recevrez un courriel pour finaliser votre commande.
