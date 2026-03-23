Centre d'alphabétisation L'Ardoise

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Commande de chandails de l'Ardoise

Extra petit-XS Adulte item
Extra petit-XS Adulte item
Extra petit-XS Adulte
60 $

Dimension poitrine: 37 pouces

Longueur: 25 pouces

Petit- Small adulte
60 $

Dimension poitrine: 40 pouces

Longueur: 26 pouces

Moyen- Medium Adulte
60 $

Dimension poitrine: 43 pouces

Longueur: 27 pouces

Grand -Large Adulte
60 $

Dimension poitrine: 46 pouces

Longueur: 28 pouces

Très grand -XL Adulte
60 $

Dimension poitrine: 49 pouces

Longueur: 29 pouces

Très très grand - 2XL Adulte
60 $

Dimension poitrine: 52 pouces

Longueur: 30 pouces

Extra grand- 3 XL Adulte
60 $

Dimension poitrine: 58 pouces

Longueur: 34 pouces

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