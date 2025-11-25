Table des groupes de femmes de Montréal

Table des groupes de femmes de Montréal

Commande matériel 8 mars 2026

(2) DEUX affiches (2)
1 $

**DEUX** (2) affiches avec le visuel de la campagne du 8 mars 2026 «Générations deboutte!».

(1) Épinglette (1)
3 $

Épinglette individuelle avec le visuel de la campagne du 8 mars 2026 «Générations deboutte!».

(10) DIX Autocollants (10)
1 $

**DIX** (10) autocollants avec le visuel de la campagne du 8 mars 2026 «Générations deboutte!».

Frais de livraison **GRAND COLIS**
18 $

Sélectionnez cet item si vous souhaitez que votre commande **INCLUANT DES AFFICHES** vous soit livrée par la poste. N'oubliez pas d'indiquer une dresse de livraison à la section suivante.

Frais de livraison **PETIT COLIS**
8 $

Sélectionnez cet item si vous souhaitez que votre commande **INCLUANT UNIQUEMENT ÉPINGLETTES ET AUTOCOLLANTS** vous soit livrée par la poste. N'oubliez pas d'indiquer une adresse de livraison à la section suivante.

