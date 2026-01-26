École Notre-Dame du Mont Carmel

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Commanditaire du souper Spaghetti 2026

Commandite - Platine
2 000 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

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Commandite - Or
1 000 $

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Commandite - Argent
500 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

Commandite - Bronze
250 $

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