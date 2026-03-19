Commanditaires 24h Tremblant 2026

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À propos de cet événement
Cette commandite vous offre une visibilité étonnante : Drapeau individuel devant le chalet principal + Votre logo sur la bannière principale des commanditaires qui sera avec nous dans les festivités du 24h + votre logo sur l'enseigne commune installée dans tous nos chalets de participants. Le montant indiqué inclut les taxes (GST # 856231188 / QST # 1212969318).
Cette commandite vous offre une belle visibilité : Votre logo sur la bannière principale des commanditaires qui sera avec nous dans les festivités du 24h + votre logo sur l'enseigne commune installée dans tous nos chalets de participants. Le montant indiqué inclut les taxes (GST # 856231188 / QST # 1212969318).
Cette commandite vous offre une visibilité auprès des participants : Votre logo sur l'enseigne commune installée dans tous nos chalets de participants. Le montant indiqué inclut les taxes (GST # 856231188 / QST # 1212969318).
Vous aimeriez appuyer nos équipes tout en ayant une visibilité sans avoir à choisir l'une des options ci-dessus? Nous sommes ouverts aux discussions ! (Appuis aux achats, prêts d'équipements, etc.) Écrivez-nous en PV.
*** Certaines personnes pourront, selon les disponibilités aux chalets, être supporteurs à la cause seulement et donc ne pas skier.
Les supporteurs devront également amasser un minimum de 1000,00 $ en dons.
Ces personnes auront accès aux mêmes inclusions que les participants à l'exception de la passe de ski et de l'inscription en tant que participants.
Un frais de 475,00 $ + taxes est demandé.
(GST # 856231188 / QST # 1212969318).
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