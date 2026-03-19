Commanditaires 24h Tremblant 2026

*** Certaines personnes pourront, selon les disponibilités aux chalets, être supporteurs à la cause seulement et donc ne pas skier.

Les supporteurs devront également amasser un minimum de 1000,00 $ en dons.

Ces personnes auront accès aux mêmes inclusions que les participants à l'exception de la passe de ski et de l'inscription en tant que participants.



Un frais de 475,00 $ + taxes est demandé.

(GST # 856231188 / QST # 1212969318).