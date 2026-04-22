Commanditaires - Tournoi de golf MB capital 2026

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À propos de cet événement
- Logo sur 100% d'une affiche sur l'un des tertres de départ d'un trou - Projection en continu de votre logo lors de la croisière (Powerpoint).
- Logo sur 50% d'une affiche sur l'un des tertres de départ d'un trou - Projection en continu de votre logo lors de la croisière (Powerpoint).
- Logo sur 25% d'une affiche sur l'un des tertres de départ d'un trou - Projection en continu de votre logo lors de la croisière (Powerpoint).
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