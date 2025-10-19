Organisé par
À propos de cet événement
Commandité le numéro ouverture ou fermeture *Une commandite de 1000$ vous donne droit à une invitation VIP au spectacle pour 4 adultes.
Commandité le numéro ouverture ou fermeture *Une commandite de 500$ vous donne droit à une invitation VIP au spectacle pour 4 adultes.
1 page couleur dans la revue & logo sur notre site internet *Une commandite de 300$ vous donne droit à une invitation VIP au spectacle pour 2 adultes. (maximum 80 mots pour le texte)
1 page noir et blanc dans la revue. (maximum 80 mots pour le texte)
1/2 page noir et blanc dans la revue.(maximum 40 mots pour le texte)
1 espace publicitaire sur le pourtour de la bande le week-end/compétition (vous devez fournir la bannière)
1 espace à l'accueil le week-end/compétition (vous devez fournir le fanion)
