2485 Bd des Entreprises

Terrebonne, QC J6X 4J9, Canada

1 000 $

Commandité le numéro ouverture ou fermeture *Une commandite de 1000$ vous donne droit à une invitation VIP au spectacle pour 4 adultes.

500 $

Commandité le numéro ouverture ou fermeture *Une commandite de 500$ vous donne droit à une invitation VIP au spectacle pour 4 adultes.

1 page couleur dans la revue
300 $

1 page couleur dans la revue & logo sur notre site internet *Une commandite de 300$ vous donne droit à une invitation VIP au spectacle pour 2 adultes. (maximum 80 mots pour le texte)

1 page noir et blanc dans la revue
160 $

1 page noir et blanc dans la revue. (maximum 80 mots pour le texte)

1/2 page noir et blanc dans la revue
90 $

1/2 page noir et blanc dans la revue.(maximum 40 mots pour le texte)

300 $

1 espace publicitaire sur le pourtour de la bande le week-end/compétition (vous devez fournir la bannière)

1 espace publicitaire Raymond-Rosa
160 $

1 espace à l'accueil le week-end/compétition (vous devez fournir le fanion)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!