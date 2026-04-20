Commandite 2026 - Tournoi de flag football

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À propos de cet événement
Possibilité de fournir une tente ou des fanions
Mention dans les médias sociaux et communiqués de presse
Mention sur l'écran géant de la salle Desjardins (durée de 4 semaines)
Affichage lors du tournoi
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