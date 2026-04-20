Association des Anciens et Anciennes du Séminaire de Joliette et de l'Académie Antoine-Manseau

Organisé par

Association des Anciens et Anciennes du Séminaire de Joliette et de l'Académie Antoine-Manseau

À propos de cet événement

Commandite 2026 - Tournoi de flag football

20 Rue Saint-Charles-Borromée S

Joliette, QC J6E 4T1, Canada

Commandite OR
500 $

Possibilité de fournir une tente ou des fanions

Mention dans les médias sociaux et communiqués de presse

Mention sur l'écran géant de la salle Desjardins (durée de 4 semaines)

Affichage lors du tournoi

Commandite ARGENT
350 $

Mention dans les médias sociaux et communiqués de presse

Mention sur l'écran géant de la salle Desjardins

Affichage lors du tournoi

Commandite BRONZE
200 $

Mention sur l'écran géant de la salle Desjardins (durée de 4 semaines)

Affichage lors du tournoi

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