Commandite - Dégustation clandestine

Brasseur de Prestige
4 entreprises (première entreprise à signer l'entente sera privilégiée)
- Votre logo sur le verre de dégustation
- 6 centres de table avec le logo de votre entreprise
- Mention pendant la soirée (remerciement pendant les allocutions)
- Bannières physiques (votre bannières à l’entrée ou dans la salle)
- Napperons personnalisés avec le logo de votre entreprise (grandeur du logo selon la commandite choisie)
- 8 billets gratuits
- Logo sur le matériel promotionnel (affiches, powerpoint lors de l'événement)
- Présence sur les réseaux sociaux et site web (Facebook et Instagram)
Brasseur Grande réserve
- Mention pendant la soirée (remerciement pendant les allocutions)
- Bannières physiques (votre bannières à l’entrée ou dans la salle)
- Napperons personnalisés avec le logo de votre entreprise (grandeur du logo selon la commandite choisie)
- 6 billets gratuits
- Logo sur le matériel promotionnel (affiches, powerpoint lors de l'événement)
- Présence sur les réseaux sociaux et site web (Facebook et Instagram)
Brasseur d'or
- Bannières physiques (votre bannières à l’entrée ou dans la salle)
- Napperons personnalisés avec le logo de votre entreprise (grandeur du logo selon la commandite choisie)
- 4 Billets gratuits
- Logo sur le matériel promotionnel (affiches, powerpoint lors de l'événement)
- Présence sur les réseaux sociaux et site web (Facebook et Instagram)
Brasseur Cuvée spéciale
- Napperons personnalisés avec le logo de votre entreprise (grandeur du logo selon la commandite choisie)
- 2 Billets gratuits
- Logo sur le matériel promotionnel (affiches, powerpoint lors de l'événement)
- Présence sur les réseaux sociaux et site web (Facebook et Instagram)
