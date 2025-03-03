Emphase

Organisé par

Emphase

À propos de cet événement

Commandite - Dégustation clandestine

Secret

Brasseur prestige item
Brasseur prestige
2 500 $

Brasseur de Prestige
4 entreprises (première entreprise à signer l'entente sera privilégiée)
- Votre logo sur le verre de dégustation
- 6 centres de table avec le logo de votre entreprise
- Mention pendant la soirée (remerciement pendant les allocutions)
- Bannières physiques (votre bannières à l’entrée ou dans la salle)
- Napperons personnalisés avec le logo de votre entreprise (grandeur du logo selon la commandite choisie)
- 8 billets gratuits
- Logo sur le matériel promotionnel (affiches, powerpoint lors de l'événement)
- Présence sur les réseaux sociaux et site web (Facebook et Instagram)

Brasseur Grande Réserve item
Brasseur Grande Réserve
1 000 $

Brasseur Grande réserve
- Mention pendant la soirée (remerciement pendant les allocutions)
- Bannières physiques (votre bannières à l’entrée ou dans la salle)
- Napperons personnalisés avec le logo de votre entreprise (grandeur du logo selon la commandite choisie)
- 6 billets gratuits
- Logo sur le matériel promotionnel (affiches, powerpoint lors de l'événement)
- Présence sur les réseaux sociaux et site web (Facebook et Instagram)

Brasseur d'Or item
Brasseur d'Or
700 $

Brasseur d'or
- Bannières physiques (votre bannières à l’entrée ou dans la salle)
- Napperons personnalisés avec le logo de votre entreprise (grandeur du logo selon la commandite choisie)
- 4 Billets gratuits
- Logo sur le matériel promotionnel (affiches, powerpoint lors de l'événement)
- Présence sur les réseaux sociaux et site web (Facebook et Instagram)

Brasseur Cuvée spéciale item
Brasseur Cuvée spéciale
500 $

Brasseur Cuvée spéciale
- Napperons personnalisés avec le logo de votre entreprise (grandeur du logo selon la commandite choisie)
- 2 Billets gratuits
- Logo sur le matériel promotionnel (affiches, powerpoint lors de l'événement)
- Présence sur les réseaux sociaux et site web (Facebook et Instagram)

