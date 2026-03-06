Commandite des Jeux de la traduction 2026

Deux invitations au cocktail de réseautage et au banquet; invitations supplémentaires

à la demande

2. Remerciement lors des cérémonies d’ouverture et de clôture

3. Logo à l’écran pendant les activités plénières (pleine page durant la traduction

individuelle et les épreuves en équipe)

4. Logo dans le Guide de participation (page entière)

5. Logo sur le site Web des Jeux (bien en évidence)

6. Logo sur le t-shirt officiel (espace principal pour une visibilité supérieure dans les

photos)

7. Mentions sur les réseaux sociaux (six mentions)

8. Possibilité de tenir un kiosque lors du cocktail (choix prioritaire de l’emplacement)

9. Possibilité de fournir des articles et documents promotionnels

10.Commandite officielle d’une épreuve et d’un repas (premier choix d’épreuve avec les

autres commanditaires diamant, s’il y a lieu)

11.Logo sur le sac réutilisable des Jeux (sur le devant)

12. Animation d’un atelier sur la recherche en traduction, terminologie et rédaction