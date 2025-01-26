Commandite du spectacle 2025 du Choeur de la Cité

Publicité dans le programme - format carte d'affaires
60 $
Les pages intérieures du programme seront imprimées en noir et blanc.
Publicité dans le programme - format 1/2 page
200 $
Les pages intérieures du programme seront imprimées en noir et blanc.
Publicité dans le programme - 1 page couverture intérieure
300 $
Les pages intérieures du programme seront imprimées en noir et blanc.
Cette offre comprend deux billets de courtoisie pour le spectacle, que vous recevrez par courriel dans les jours suivant la transaction.
Publicité dans le programme - 1 page couverture extérieure
500 $
La page couverture arrière (4e de couverture) du programme sera imprimée en couleur.
Cette offre comprend deux billets de courtoisie pour le spectacle, que vous recevrez par courriel dans les jours suivant la transaction.
Commandite d’une des chansons au programme de la soirée
100 $
SVP préciser votre choix parmi les titres de la liste qui vous a été fournie
Commandite de la chanson "Medley Cinéma"
300 $
Un voyage musical de près de 10 minutes dans l'univers musical des films Harry Potter, Star Wars, Pirates des Caraïbes, Parc Jurassique, Le Seigneur des Anneaux et d'Avatar
Billet VIP (section réservée) - tarif adulte
40 $
Vous recevrez vos billets électroniques par courriel dans les jours suivant la transaction.
Billet VIP (section réservée) - tarif enfant
20 $
Le tarif enfant s'applique aux personnes de 12 ans et moins.
Vous recevrez vos billets électroniques par courriel dans les jours suivant la transaction.
Ajouter un don pour Le Choeur de la Cité
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!