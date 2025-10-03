Fondation GUS

Organisé par

Fondation GUS

COMMANDITE ENCAN FONDATION GUS

COMMANDITE BRONZE
1 000 $

ATTENTION: À l’étape suivante, un montant sera automatiquement ajouté par la plateforme Zeffy, car nous utilisons un plateforme gratuite. Pour retirer ce montant, sélectionner ''autre''

COMMANDITE ARGENT
2 000 $

ATTENTION: À l’étape suivante, un montant sera automatiquement ajouté par la plateforme Zeffy, car nous utilisons un plateforme gratuite. Pour retirer ce montant, sélectionner ''autre''

COMMANDITE OR
2 500 $

ATTENTION: À l’étape suivante, un montant sera automatiquement ajouté par la plateforme Zeffy, car nous utilisons un plateforme gratuite. Pour retirer ce montant, sélectionner ''autre''

Ajouter un don pour Fondation GUS

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!