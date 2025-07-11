Commandite Festi-cultures 2025

ou entrevue accordée au parrain 1000 $ ou + - Logo de votre entreprise ou votre logo sur les différents supports publicitaires, sur le site internet du CAPIF avec ajout d’un hyperlien, - Allocution pendant l’ouverture ou la clôture du festival ou parole donnée lorsque vous arrivez sur le site - 1 stand pour présenter vos produits - Prix spécial de remerciement - Courrier de remerciement et prix de présence - 2 billets du souper communautaire du dimanche 13 juillet offerts gratuitement

ou entrevue accordée au parrain 1000 $ ou + - Logo de votre entreprise ou votre logo sur les différents supports publicitaires, sur le site internet du CAPIF avec ajout d’un hyperlien, - Allocution pendant l’ouverture ou la clôture du festival ou parole donnée lorsque vous arrivez sur le site - 1 stand pour présenter vos produits - Prix spécial de remerciement - Courrier de remerciement et prix de présence - 2 billets du souper communautaire du dimanche 13 juillet offerts gratuitement

seeMoreDetailsMobile