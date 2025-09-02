FONDATION SANTE DE LA HAUTE-GASPESIE
Commandite Gala reconnaissance et Bénéfice 2025
170 Bd Ste Anne O
Sainte-Anne-des-Monts, QC G4V 1R8, Canada
💎 PARTENAIRE MAJEUR
CA$5,000
Commanditaire officiel de la soirée
Prise de parole lors de l’ouverture
de la soirée (3-5 min)
Logo sur
l’affiche officielle de l’évènement
, billets, et publications numériques
Possibilité d’avoir vos visuels sur place, dans la salle ou sur les tables (roll up, banderoles, dépliant…)
Mention spéciale durant les discours et vidéos
Projection de votre logo ou publicité
pendant la soirée
Remise d’un prix
aux donateurs ou invités
Table VIP (8 places)
Mention dans les communiqués de presse
Mention permanente sur la plaque des grands donateurs à l’hôpital
FORFAIT PLATINE
CA$2,000
Logo sur les affiches et visuels numériques
Possibilité d’avoir vos visuels sur place, dans la salle ou sur les tables (roll up, banderoles, dépliants…)
Mention du partenariat sur chaque publication relative au Gala
Mention spéciale durant les discours et vidéos
Invitation VIP (3 personnes)
50% de réduction sur 3 billets
Remerciement sur réseaux sociaux et sur place
Mention permanente sur la plaque des grands donateurs à l’hôpital
Projection de votre logo ou publicité
pendant la soirée
FORFAIT OR
CA$1,000
Logo sur affiches et publications
Mention par l’animateur
Présence dans les publications avant et après l’événement
Invitation VIP 1 personnes
50% de réduction sur 4 billets
Projection de votre logo ou publicité
pendant la soirée
🥉 FORFAIT ARGENT
CA$500
Logo sur les affiches
50% de réduction sur 2 billets
Mention dans les remerciements publics (réseaux sociaux et à l’écran)
Projection de votre logo ou publicité
pendant la soirée
