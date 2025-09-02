Commandite Gala reconnaissance et Bénéfice 2025

170 Bd Ste Anne O

Sainte-Anne-des-Monts, QC G4V 1R8, Canada

💎 PARTENAIRE MAJEUR
CA$5,000
  • Commanditaire officiel de la soirée
  • Prise de parole lors de l’ouverture de la soirée (3-5 min)
  • Logo sur l’affiche officielle de l’évènement, billets, et publications numériques
  • Possibilité d’avoir vos visuels sur place, dans la salle ou sur les tables (roll up, banderoles, dépliant…)
  • Mention spéciale durant les discours et vidéos
  • Projection de votre logo ou publicité pendant la soirée
  • Remise d’un prix aux donateurs ou invités
  • Table VIP (8 places)
  • Mention dans les communiqués de presse
  • Mention permanente sur la plaque des grands donateurs à l’hôpital
FORFAIT PLATINE
CA$2,000
  • Logo sur les affiches et visuels numériques
  • Possibilité d’avoir vos visuels sur place, dans la salle ou sur les tables (roll up, banderoles, dépliants…)
  • Mention du partenariat sur chaque publication relative au Gala
  • Mention spéciale durant les discours et vidéos
  • Invitation VIP (3 personnes)
  • 50% de réduction sur 3 billets
  • Remerciement sur réseaux sociaux et sur place
  • Mention permanente sur la plaque des grands donateurs à l’hôpital
  • Projection de votre logo ou publicité pendant la soirée
FORFAIT OR
CA$1,000
  • Logo sur affiches et publications
  • Mention par l’animateur
  • Présence dans les publications avant et après l’événement
  • Invitation VIP 1 personnes
  • 50% de réduction sur 4 billets
  • Projection de votre logo ou publicité pendant la soirée
🥉 FORFAIT ARGENT
CA$500
  • Logo sur les affiches
  • 50% de réduction sur 2 billets
  • Mention dans les remerciements publics (réseaux sociaux et à l’écran)
  • Projection de votre logo ou publicité pendant la soirée
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing