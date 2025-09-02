Commandite Gala reconnaissance et Bénéfice 2025

Logo sur les affiches et visuels numériques

Possibilité d’avoir vos visuels sur place, dans la salle ou sur les tables (roll up, banderoles, dépliants…)

Mention du partenariat sur chaque publication relative au Gala

Mention spéciale durant les discours et vidéos

Invitation VIP (3 personnes)

50% de réduction sur 3 billets

Remerciement sur réseaux sociaux et sur place

Mention permanente sur la plaque des grands donateurs à l’hôpital