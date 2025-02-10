eventClosed

commandite spectacle de danse 2025

210 Rue Denison E

Granby, QC J2G 9M1, Canada

partenaire bronze item
partenaire bronze
CA$200
Moins de 500$. Ce partenariat inclu une visibilité de 100$. Logo dans le programme (dimension du logo selon le type de partenariat). Reçu fiscal : valeur de la différence entre le partenariat et le montant de la visibilité.
Co-présentateur du spectacle de danse item
Co-présentateur du spectacle de danse
CA$1,000
Ce partenariat inclu une visibilité de 500$. Logo dans le programme (dimension du logo selon le type de partenariat). Logo sur l'affiche du spectacle. Logo sur l'écran de la scène. Nomination de votre entreprise durant la soirée. Reçu fiscal : valeur de la différence entre le partenariat et le montant de la visibilité.
Présentateur du spectacle de danse item
Présentateur du spectacle de danse
CA$2,000
Ce partenariat inclu une visibilité de 500$. Logo dans le programme (dimension du logo selon le type de partenariat). Logo sur l'affiche du spectacle. Logo sur l'écran de la scène. Nomination de votre entreprise durant la soirée. Reçu fiscal : valeur de la différence entre le partenariat et le montant de la visibilité.

