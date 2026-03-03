COMMANDITER LA SAISON ESTIVALE 2026

COMMANDITE AVEC VISIBILITÉ (saison estivale 2026) :

● LOGO sur la page d'accueil de notre site Web

● LOGO dans nos programmes de soirée

● LOGO sur l'écran du foyer du Quai des arts et à l'information touristique

● Deux mentions sur nos réseaux sociaux

● Deux mentions dans nos infolettres estivales ● LOGO sur le coroplaste partenaires affiché dans le foyer

● Une mention de votre contribution lors du discours de la soirée de première

● Quatre billets de faveur [saison estivale 2026]