Sponsorships - Black & White 2025

2440 Autoroute des Laurentides

Laval, QC H7T 1X5, Canada

Diamond Sponsor
CA$50,000
Includes a table of 10
Platinum Sponsor
CA$25,000
Gold Sponsor
CA$15,000
Silver Sponsor
CA$10,000
Bronze Sponsor
CA$5,000
Cocktail Sponsor
CA$15,000
Sweet Table Sponsors
CA$10,000
Brochure Sponsor
CA$5,000

common:zeffyTipDisclaimerTicketing