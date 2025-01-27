FR
La Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal
Sponsorships - Black & White 2025
2440 Autoroute des Laurentides
Laval, QC H7T 1X5, Canada
Diamond Sponsor
CA$50,000
Includes a table of 10
Platinum Sponsor
CA$25,000
Gold Sponsor
CA$15,000
Silver Sponsor
CA$10,000
Bronze Sponsor
CA$5,000
Cocktail Sponsor
CA$15,000
Sweet Table Sponsors
CA$10,000
Brochure Sponsor
CA$5,000
