Commandites Bouger pour la Santé 2026

Mention du nom/logo sur tous les supports promotionnels (affiches, vidéos, photo Booth, réseaux sociaux ( Facebook), etc.) Mention dans les communiqués et spots radio ( Blue Fm). Présence de votre logo sur les maillots des participants. Possibilité de communiquer sur ses produits ou services sur le lieu l’évènement Intervention lors de l'événement pour remettre un prix ou un mot de remerciement. Communication post évènement : affichage devant l’hôpital. Présence de votre logo sur les maillots des participants

Cinq billets offert pour l'activité de votre choix