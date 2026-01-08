Commandites Bouger pour la Santé 2026

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À propos de cet événement
Mention du nom/logo sur tous les supports promotionnels (affiches, vidéos, photo Booth, réseaux sociaux ( Facebook), etc.) Mention dans les communiqués et spots radio ( Blue Fm). Présence de votre logo sur les maillots des participants. Possibilité de communiquer sur ses produits ou services sur le lieu l’évènement Intervention lors de l'événement pour remettre un prix ou un mot de remerciement. Communication post évènement : affichage devant l’hôpital. Présence de votre logo sur les maillots des participants
Cinq billets offert pour l'activité de votre choix
Mention du nom/logo sur tous les supports promotionnels (affiches, vidéos, photo Booth, réseaux sociaux ( Facebook), etc.) Mention dans les communiqués et spots radio ( Blue Fm). Présence de votre logo sur les maillots des participants. Remerciement public lors de l'évènement
Quatre billets offert pour l'activité de votre choix
Mention du nom/logo sur tous les supports promotionnels (affiches, vidéos, photo Booth, réseaux sociaux ( Facebook), etc.) Mention sur les réseaux sociaux et remerciements publics. Présence de votre logo sur les maillots des participants.
Trois billets offert pour l'activité de votre choix
Mention du logo sur les affiches et sur nos réseaux sociaux. Remerciements pendant l’événement. Présence de votre logo sur les maillots des participants.
deux billets offert pour l'activité de votre choix
Mention du logo sur les affiches et sur nos réseaux sociaux. Remerciements pendant l’événement et post évènement
Un billet offert pour l'activité de votre choix
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