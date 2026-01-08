FONDATION SANTE DE LA HAUTE-GASPESIE

Organisé par

FONDATION SANTE DE LA HAUTE-GASPESIE

À propos de cet événement

Commandites Bouger pour la Santé 2026

11 Bd Ste Anne E

Sainte-Anne-des-Monts, QC G4V 1M4, Canada

Commandite majeur
5 000 $

Mention du nom/logo sur tous les supports promotionnels (affiches, vidéos, photo Booth, réseaux sociaux ( Facebook), etc.) Mention dans les communiqués et spots radio ( Blue Fm). Présence de votre logo sur les maillots des participants. Possibilité de communiquer sur ses produits ou services sur le lieu l’évènement Intervention lors de l'événement pour remettre un prix ou un mot de remerciement. Communication post évènement : affichage devant l’hôpital. Présence de votre logo sur les maillots des participants

Cinq billets offert pour l'activité de votre choix

Commandite Diamant
4 000 $

Mention du nom/logo sur tous les supports promotionnels (affiches, vidéos, photo Booth, réseaux sociaux ( Facebook), etc.) Mention dans les communiqués et spots radio ( Blue Fm). Présence de votre logo sur les maillots des participants. Remerciement public lors de l'évènement

Quatre billets offert pour l'activité de votre choix

commandite Or
2 000 $

Mention du nom/logo sur tous les supports promotionnels (affiches, vidéos, photo Booth, réseaux sociaux ( Facebook), etc.) Mention sur les réseaux sociaux et remerciements publics. Présence de votre logo sur les maillots des participants.

Trois billets offert pour l'activité de votre choix

commandite argent
1 500 $

Mention du logo sur les affiches et sur nos réseaux sociaux. Remerciements pendant l’événement. Présence de votre logo sur les maillots des participants.

deux billets offert pour l'activité de votre choix

commandite Bronze
500 $

Mention du logo sur les affiches et sur nos réseaux sociaux. Remerciements pendant l’événement et post évènement

Un billet offert pour l'activité de votre choix

Ajouter un don pour FONDATION SANTE DE LA HAUTE-GASPESIE

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!