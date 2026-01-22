Offert par

Commandites Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier-Aubé-Kubel

Expérience découverte
Gratuit

Pas d'expiration

Remise d’items ou dégustations de produits à l’ensemble des participants et bénévoles.

Expérience parcours
500 $

Pas d'expiration

Identification visuelle sur le parcours.

Expérience numérique
1 500 $

Pas d'expiration

Interaction numérique avant, pendant et après le tournoi.

Expérience festive
1 500 $

Pas d'expiration

Ambiance, énergie, moment festif avec notre DJ.

Expérience Signature – Huîtres & Cocktail
5 000 $

Pas d'expiration

LE moment phare de la soirée.

Expérience Golf - Présentateur officiel
10 000 $

Pas d'expiration

Signature de l’événement au complet.

