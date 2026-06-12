Hockey CDQ

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Commandites Classique de golf Cascades 2026

Présentateur item
Présentateur
2 000 $

Reservé - Team Coach Gab

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Partenaire terrasse item
Partenaire terrasse
1 000 $

Réservé - Samuel Brouillard agent immobilier RE/MAX

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Animation d'un trou item
Animation d'un trou
900 $

Créez une expérience à votre image directement sur le parcours grâce à une activation, une dégustation, un concours ou un kiosque promotionnel.


Une occasion idéale pour rencontrer les participants dans une ambiance dynamique et conviviale.

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Voiturette item
Voiturette
500 $

Affichez votre entreprise directement sur les voiturettes utilisées tout au long du tournoi. Une visibilité mobile, efficace et accessible.


Nombre de voiturette divisé par le nombre de partenaires (maximum 2 partenaires).

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Partenariat mixte item
Partenariat mixte
500 $

Présentation d'un trou (500$ en argent) + tirage de prix d'une valeur d'au moins 500$.

0
Affichage sur le parcours item
Affichage sur le parcours
300 $

Assurez une présence visible sur le parcours grâce à l’installation d'une affiche promotionnelle.

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