Commandites Classique de golf Cascades 2026

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Reservé - Team Coach Gab
Réservé - Samuel Brouillard agent immobilier RE/MAX
Créez une expérience à votre image directement sur le parcours grâce à une activation, une dégustation, un concours ou un kiosque promotionnel.
Une occasion idéale pour rencontrer les participants dans une ambiance dynamique et conviviale.
Affichez votre entreprise directement sur les voiturettes utilisées tout au long du tournoi. Une visibilité mobile, efficace et accessible.
Nombre de voiturette divisé par le nombre de partenaires (maximum 2 partenaires).
Présentation d'un trou (500$ en argent) + tirage de prix d'une valeur d'au moins 500$.
Assurez une présence visible sur le parcours grâce à l’installation d'une affiche promotionnelle.
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