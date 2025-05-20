commandites défi soleil 2025

292 Bd Perron E

Sainte-Anne-des-Monts, QC G4V 3A7, Canada

Partenaire Majeur
CA$5,000
• Prise de parole officielle pendant la remise des prix • Remise du trophée aux gagnants • Grand stand promotionnel sur le site (zone BBQ ou feu de plage) • Logo sur les affiches, panneaux, t-shirts d’équipes (si prévus) • Mention dans les vidéos/photos officielles et les réseaux sociaux . Inscription d'Une équipe de 4 ou 6 personnes au nom de votre entreprise • Visibilité sur la plaque annuelle à l’hôpital
commandites platines
CA$2,000
• Logo sur les affiches et visuels numériques • Affichage sur les lieux (zone inscription et jeux) • Mention dans les communications orales • Remerciement sur les réseaux sociaux -Inscription d'Une équipe de 4 ou 6 personnes au nom de votre entreprise • Visibilité sur la plaque annuelle à l’hôpital
commandites or
CA$1,000
• Affichage sur site (panneau dans la zone BBQ ou feu) • Mention dans les publications • Remerciement oral lors des jeux et sur les réseaux sociaux -Inscription d'Une équipe de 4 ou 6 personnes au nom de votre entreprise
commandites argent
CA$500
• Logo sur les affiches • Mention dans les remerciements publics . Inscription pour 2 personnes en solo
