commandites défi soleil 2025

• Prise de parole officielle pendant la remise des prix
• Remise du trophée aux gagnants
• Grand stand promotionnel sur le site (zone BBQ ou feu de plage)
• Logo sur les affiches, panneaux, t-shirts d’équipes (si prévus)
• Mention dans les vidéos/photos officielles et les réseaux sociaux . Inscription d'Une équipe de 4 ou 6 personnes au nom de votre entreprise
• Visibilité sur la plaque annuelle à l’hôpital
commandites platines
CA$2,000
• Logo sur les affiches et visuels numériques
• Affichage sur les lieux (zone inscription et jeux)
• Mention dans les communications orales
• Remerciement sur les réseaux sociaux -Inscription d'Une équipe de 4 ou 6 personnes au nom de votre entreprise
• Visibilité sur la plaque annuelle à l’hôpital
commandites or
CA$1,000
• Affichage sur site (panneau dans la zone BBQ ou feu)
• Mention dans les publications
• Remerciement oral lors des jeux et sur les réseaux sociaux -Inscription d'Une équipe de 4 ou 6 personnes au nom de votre entreprise
commandites argent
CA$500
• Logo sur les affiches
• Mention dans les remerciements publics
. Inscription pour 2 personnes en solo
