Commanditaire 2025 Chez Praxède

Gratuit
Pas d'expiration
Les avantages de ce grade seront remis à l'achat de ce billet gratuit, en faisant un don à Chez Praxède ou en offrant un cadeau.
👉 Veuillez nous contacter pour qu'un représentant passe vous rencontrer.
📧 [email protected] | 📞 819-636-0180
Selon la valeur de votre cadeau ou produit, votre catégorie sera déterminée.
En tant que partenaire Communauté, vous bénéficierez :
De votre carte d’affaires exposée sur une table dédiée ou sur le babillard à l’entrée lors de nos événements, assurant une belle visibilité auprès du public.
D'une mention dans notre remerciement collectif, diffusé à la suite des événements.
Patrimoine ( 250$ à 499$)
250 $
Pas d'expiration
En tant que partenaire Patrimoine, vous bénéficierez de tous les avantages du grade Communauté, en plus de :
Votre logo sur nos publications officielles et nos communications liées aux événements.
Une publication personnalisée sur notre page Facebook avant et après l’événement.
Votre logo projeté en format quart de page lors des événements (PowerPoint).
Une affiche à votre nom sur le babillard de la salle paroissiale.
Votre logo intégré dans notre infolettre, avec les autres partenaires du même grade.
Rayonnement
500 $
Pas d'expiration
En tant que partenaire Rayonnement, vous bénéficierez de tous les avantages du grade Patrimoine, en plus de :
Votre logo projeté en format demi-page lors des événements.
Votre affiche installée sur le babillard dans la nef, un lieu central et très fréquenté.
La possibilité de remettre des articles promotionnels aux artisans, bénévoles et employé·e·s impliqué·e·s.
Une mention au micro de votre entreprise pendant l’événement
Votre logo inclus dans la page du journal communautaire qui couvre l’événement.
Votre logo (en format réduit) affiché sur l’un des deux côtés du site web, avec les logos des partenaires Rayonnement et Innovation.
innovation
1 000 $
Pas d'expiration
En tant que partenaire Innovation, vous bénéficierez de tous les avantages du grade Rayonnement, en plus de :
La possibilité d’installer une bannière sur place lors des événements.
Votre logo intégré aux photos officielles, assurant une visibilité durable dans nos communications.
Votre logo projeté en format pleine page lors des événements.
Votre logo (en format réduit) affiché sur l’un des deux côtés du site web, avec les logos des partenaires Rayonnement et Innovation.
Veilleur du clocher
2 500 $
Pas d'expiration
En tant que Veilleur du clocher, notre plus haut niveau de reconnaissance, vous bénéficierez de tous les avantages du grade Innovation, en plus de :
La possibilité de distribuer des articles promotionnels directement au public pendant l’événement.
Votre logo projeté en page complète, et réaffiché entre chaque diapositive présentant les autres partenaires.
Votre logo cliquable apparaîtra en bonne place sur notre site web, avec les logos des autres Veilleurs du clocher uniquement — vous bénéficierez ainsi d’une présence privilégiée et permanente en ligne.
