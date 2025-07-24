Commanditaire 2025 Chez Praxède

En tant que partenaire Rayonnement, vous bénéficierez de tous les avantages du grade Patrimoine, en plus de : Votre logo projeté en format demi-page lors des événements. Votre affiche installée sur le babillard dans la nef, un lieu central et très fréquenté. La possibilité de remettre des articles promotionnels aux artisans, bénévoles et employé·e·s impliqué·e·s. Une mention au micro de votre entreprise pendant l’événement Votre logo inclus dans la page du journal communautaire qui couvre l’événement. Votre logo (en format réduit) affiché sur l’un des deux côtés du site web, avec les logos des partenaires Rayonnement et Innovation.

