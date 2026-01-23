Commandites des finissantes et finissants de la 41e promotion

Organisé par
À propos de cet événement
Logo dans l’album des finissants (1 page complète)/ Nom dans le dépliant de la Cérémonie de remise des diplômes (remis aux familles des finissants)/Logo sur le panneau de remerciements des commanditaires au bal/Nom sur l’écran géant de la salle Desjardins (salle des élèves) d’avril à juin 2026
Logo dans l’album des finissants (½ page)/ Nom dans le dépliant de la Cérémonie de remise des diplômes (remis aux familles des élèves)/Logo sur le panneau de remerciements des commanditaires au bal/Nom sur l’écran géant de la salle Desjardins (salle des élèves) d’avril à juin 2026
Logo dans l’album des finissants (¼ de page)/Nom dans le dépliant de la Cérémonie de remise des diplômes (remis aux familles des élèves)/Logo sur le panneau de remerciements des commanditaires au bal/Nom sur l’écran géant de la salle Desjardins (salle des élèves) d’avril à juin 2026
Logo sur le panneau de remerciements des commanditaires au bal/Nom sur l’écran géant de la salle Desjardins (salle des élèves) d’avril à juin 2026
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!