Fondation René-Verrier

Fondation René-Verrier

À propos de cet événement

Commandites Divine Soirée Blanche - 2026

Site secret

Partenaire Bronze
500 $

Votre nom sera affiché sur différents visuels de la soirée

Partenaire Club étoiles
1 000 $

Votre logo sera présenté sur différents visuels de l’événement. 1 billet inclus

Partenaire Argent
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Votre logo sera présenté sur différents visuels de l’événement.

Partenaire Or
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Votre logo sera présenté sur différents visuels de l’événement.

Partenaire Or+
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Votre logo sera présenté sur différents visuels de l’événement.

Partenaire Platine
7 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Votre logo sera présenté sur différents visuels de l’événement.

Partenaire Platine+
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Votre logo sera présenté sur différents visuels officiels de l’événement et de la soirée.

Partenaire Diamant
15 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Votre logo sera présenté sur différents visuels officiels de l’événement et de la soirée.

