À propos des adhésions
Commandites – Fête des Moissons, Marché de Noël, Halloween et Concert de Noël
Communauté
Gratuit
Pas d'expiration
Les avantages de ce grade seront remis en faisant un don à Chez Praxède ou en offrant un cadeau.
Contactez nous pour qu'un représentant passe vous rencontrer.
Selon la valeur de votre cadeau ou produit, votre catégorie sera déterminée.
Visibilité offerte :
Vos carte d’affaires exposées sur une table dédiée ou sur le babillard à l’entrée
D'une mention dans notre remerciement collectif, diffusé à la suite des événements.
Patrimoine
250 $
Pas d'expiration
Visibilité offerte :
Visibilité du grade Communauté,
Votre logo sur nos publications officielles et nos communications liées aux événements.
Une publication personnalisée sur notre page Facebook avant et après l’événement.
Votre logo projeté en format quart de page lors des événements (PowerPoint).
Une affiche à votre nom sur le babillard de la salle paroissiale.
Votre logo intégré dans notre infolettre, avec les autres partenaires du même grade.)
Rayonnement
500 $
Pas d'expiration
Visibilité offerte :
vous bénéficierez de tous les avantages du grade Communauté et Patrimoine,
Votre logo projeté en format demi-page lors des événements.
Votre affiche installée sur le babillard dans la nef, un lieu central et très fréquenté.
La possibilité de remettre des articles promotionnels aux artisans, bénévoles et employé·e·s impliqué·e·s.
Une mention au micro de votre entreprise pendant l’événement
Votre logo inclus dans la page du journal communautaire qui couvre l’événement.
Votre logo (en format réduit) affiché sur l’un des deux côtés du site web, avec les logos des partenaires Rayonnement et Innovation.
Innovation
1 000 $
Pas d'expiration
Visibilité offerte :
vous bénéficierez de tous les avantages du grade Rayonnement.
La possibilité d’installer une bannière sur place lors des événements.
Votre logo intégré aux photos officielles, assurant une visibilité durable dans nos communications.
Votre logo projeté en format pleine page lors des événements.
Votre logo (en format réduit) affiché sur l’un des deux côtés du site web, avec les logos des partenaires Rayonnement et Innovation.
Veilleur du clocher
2 500 $
Pas d'expiration
Visibilité offerte :
vous bénéficierez de tous les avantages du grade Innovation,
La possibilité de distribuer des articles promotionnels directement au public pendant l’événement.
Votre logo projeté en page complète, et réaffiché entre chaque diapositive présentant les autres partenaires.
Votre logo cliquable apparaîtra en bonne place sur notre site web, avec les logos des autres Veilleurs du clocher uniquement — vous bénéficierez ainsi d’une présence privilégiée et permanente en ligne.
