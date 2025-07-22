Commandites – Fête des Moissons, Marché de Noël, Halloween et Concert de Noël

Chez Praxède, espace collectif multifonctionnel de Brompton

Chez Praxède, espace collectif multifonctionnel de Brompton

Communauté
Gratuit

Pas d'expiration

  • Les avantages de ce grade seront remis en faisant un don à Chez Praxède ou en offrant un cadeau.
  • Contactez nous pour qu'un représentant passe vous rencontrer.
  • Selon la valeur de votre cadeau ou produit, votre catégorie sera déterminée.


Visibilité offerte :


  • Vos carte d’affaires exposées sur une table dédiée ou sur le babillard à l’entrée
  • D'une mention dans notre remerciement collectif, diffusé à la suite des événements.
Patrimoine
250 $

Pas d'expiration

Visibilité offerte :


  • Visibilité du grade Communauté,
  • Votre logo sur nos publications officielles et nos communications liées aux événements.
  • Une publication personnalisée sur notre page Facebook avant et après l’événement.
  • Votre logo projeté en format quart de page lors des événements (PowerPoint).
  • Une affiche à votre nom sur le babillard de la salle paroissiale.
  • Votre logo intégré dans notre infolettre, avec les autres partenaires du même grade.)
Rayonnement
500 $

Pas d'expiration

Visibilité offerte :


  • vous bénéficierez de tous les avantages du grade Communauté et Patrimoine,
  • Votre logo projeté en format demi-page lors des événements.
  • Votre affiche installée sur le babillard dans la nef, un lieu central et très fréquenté.
  • La possibilité de remettre des articles promotionnels aux artisans, bénévoles et employé·e·s impliqué·e·s.
  • Une mention au micro de votre entreprise pendant l’événement
  • Votre logo inclus dans la page du journal communautaire qui couvre l’événement.
  • Votre logo (en format réduit) affiché sur l’un des deux côtés du site web, avec les logos des partenaires Rayonnement et Innovation.
Innovation
1 000 $

Pas d'expiration

Visibilité offerte :

  • vous bénéficierez de tous les avantages du grade Rayonnement.
  • La possibilité d’installer une bannière sur place lors des événements.
  • Votre logo intégré aux photos officielles, assurant une visibilité durable dans nos communications.
  • Votre logo projeté en format pleine page lors des événements.
  • Votre logo (en format réduit) affiché sur l’un des deux côtés du site web, avec les logos des partenaires Rayonnement et Innovation.
Veilleur du clocher
2 500 $

Pas d'expiration

Visibilité offerte :

  • vous bénéficierez de tous les avantages du grade Innovation,
  • La possibilité de distribuer des articles promotionnels directement au public pendant l’événement.
  • Votre logo projeté en page complète, et réaffiché entre chaque diapositive présentant les autres partenaires.
  • Votre logo cliquable apparaîtra en bonne place sur notre site web, avec les logos des autres Veilleurs du clocher uniquement — vous bénéficierez ainsi d’une présence privilégiée et permanente en ligne.
