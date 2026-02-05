Plans de commandites pour le tournoi de golf MDIQ 2026

Organisé par
À propos de cet événement
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Titre de présentateur officiel du tournois
Logo sur tout le matériel (Web, invitations, programme, bannières, photos etc.)
Quatuor de golf, cocktail et souper gratuits
Prise de parole au souper
Animation d’un trou avec concours
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Logo sur le web, invitations et programme
Deux participations au tournois, cocktail et souper gratuits
Logo sur un trou (et présence)
6 restants
Logo sur le programme
Deux inscriptions au cocktail et souper
Logo sur un trou
6 restants
Logo sur une affiche de trou
Remerciements publics durant l’événement
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