Meurtres et disparitions irrésolus du Québec

Organisé par

Meurtres et disparitions irrésolus du Québec

À propos de cet événement

Plans de commandites pour le tournoi de golf MDIQ 2026

1000 QC-116

Acton Vale, QC J0H 1A0, Canada

Plan de commandite - Platine
5 000 $

6 restants

Titre de présentateur officiel du tournois 

Logo sur tout le matériel (Web, invitations, programme, bannières, photos etc.) 

Quatuor de golf, cocktail et souper gratuits 

Prise de parole au souper 

Animation d’un trou avec concours 

Plan de commandite - Or
2 500 $

6 restants

Logo sur le web, invitations et programme 

Deux participations au tournois, cocktail et souper gratuits 

Logo sur un trou (et présence) 

Plan de commandite - Argent
1 000 $

6 restants

Logo sur le programme 

Deux inscriptions au cocktail et souper 

Logo sur un trou 

Plan de commandite - Bronze
500 $

6 restants

Logo sur une affiche de trou 

Remerciements publics durant l’événement 

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