Commandites | Assemblée générale annuelle

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À propos de cet événement
Logo plein format sur les affiches et lors des envois;
Bannière rétractable dans la salle;
Mention et remerciement lors du discours du bâtonnier.
Logo grand format sur les affiches et lors des envois;
Bannière rétractable dans la salle;
Mention et remerciement lors du discours du bâtonnier.
Logo format régulier sur les affiches et lors des envois;
Bannière rétractable dans la salle;
Mention et remerciement lors du discours du bâtonnier.
Logo format mention sur les affiches et lors des envois;
Bannière rétractable dans la salle;
Mention et remerciement lors du discours du bâtonnier.
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