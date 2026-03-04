Barreau de Laval

Organisé par

Barreau de Laval

À propos de cet événement

Commandites | Assemblée générale annuelle

1700 Rue Jeanne-Mance

Laval, QC H7T 0R2, Canada

Commandite Prestige
1 500 $

Logo plein format sur les affiches et lors des envois;

Bannière rétractable dans la salle;

Mention et remerciement lors du discours du bâtonnier.

Commandite Signature
1 000 $

Logo grand format sur les affiches et lors des envois;

Bannière rétractable dans la salle;

Mention et remerciement lors du discours du bâtonnier.

Commandite Impact
750 $

Logo format régulier sur les affiches et lors des envois;

Bannière rétractable dans la salle;

Mention et remerciement lors du discours du bâtonnier.

Commandite Essentiel
500 $

Logo format mention sur les affiches et lors des envois;

Bannière rétractable dans la salle;

Mention et remerciement lors du discours du bâtonnier.

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