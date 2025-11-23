VITAL VISION

Commandites - Sommet Vision 2026

Université de l'Ontario français (UOF) 9 Lower Jarvis St

Toronto, ON M5E 0C3

Partenaire Innovation
3 000 $

Votre organisation comme acteur majeur de l’innovation, de l’inclusion et du leadership éthique.

  • Logo dans le programme
  • Mentions officielles :
    • Site web (avec hyperlien) – visibilité 1 an
    • Médias sociaux (5 publications ou plus)
    • Programme de l’événement
    • Remerciements lors de l’événement
  • Table d’exposition
  • 1 page complète dans le programme
  • Diaporama / vidéo (2 minutes) diffusé pendant l’événement
  • Flyer distribué aux participants
  • 2 prises de parole
  • Interview (pendant ou après l’événement)
  • Bannière dans la salle principale
  • 5 inscriptions tarif général (ou 10 jeunes)
  • Accès à la liste d’inscrits
  • Marque affichée à des endroits clés dans tout l’espace événementiel
Partenaire Leadership
2 000 $

Renforcer votre visibilité auprès d’un public engagé.

  • Logo dans le programme
  • Mentions :
    • Site web (lien)
    • Médias sociaux (4 publications)
    • Programme
    • Remerciements
  • Table d’exposition
  • ½ page dans le programme
  • Diaporama / vidéo (1 minute)
  • Flyer distribué
  • 1 prise de parole
  • Bannière dans la salle attribuée
  • 4 inscriptions tarif général (ou 8 jeunes)
Partenaire Vitalité
1 500 $

Pour une visibilité forte et ciblée

  • Logo dans le programme
  • Mentions :
    • Site web
    • Médias sociaux (3 publications)
    • Programme
    • Remerciements
  • Table d’exposition
  • 3 inscriptions tarif général (ou 6 jeunes)
  • ⅓ de page dans le programme
  • Bannière dans la salle attribuée
  • Diaporama / vidéo (< 1 minute)
  • Flyer distribué
  • 1 prise de parole
Partenaire Élévation
1 000 $

Pour une visibilité professionnelle à coût maîtrisé.

  • Logo dans le programme
  • Mentions :
    • Site web
    • Médias sociaux (2 publications)
    • Programme
    • Remerciements
  • 2 inscriptions tarif général (ou 4 jeunes)
  • ¼ de page dans le programme
  • Bannière dans la salle attribuée
Partenaire Visionnaire
750 $

Participer au Sommet Vision tout en soutenant la mission.

  • Logo dans le programme,
  • Carte de visite dans le programme
  • 1 message sur les réseaux,
  • reconnaissance sur le site (hyperlien),
  • 1 inscription (ou 2 jeunes).
Partenaire Horizon
500 $

Participer au Sommet Vision tout en soutenant la mission.

  • Logo dans le programme
  • 1 message sur les médias sociaux
  • 1 inscription (ou 2 jeunes).

