Coalition des familles LGBT+

Organisé par

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À propos de cet événement

Comment créer ta famille LGBTQ+?

2242 Rue Fullum

Montréal, QC H2K 3N9, Canada

Membre
35 $

Rabais accordé à nos membres ayant pris leur adhésion annuelle :
https://familleslgbt.org/membres/
Inclut le lunch et un verre alcoolisé au 4@7.
Remboursable jusqu'au 10 avril 2026.

Régulier
55 $

Inclut le lunch et un verre alcoolisé au 4@7.
Remboursable jusqu'au 10 avril 2026.

Généreux
80 $

Inclut un don de 25$ pour l'organisme (un reçu pour fin d'impôt sera émis).
Inclu le lunch et un verre alcoolisé au 4@7.
Remboursable jusqu'au 10 avril 2026.

Faible revenu.
Payez ce que vous pouvez

Quantité limité, on vous demande d'être honnête.
Inclut le lunch et un verre alcoolisé au 4@7.
Remboursable jusqu'au 10 avril 2026.

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