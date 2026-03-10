Comment créer ta famille LGBTQ+?

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À propos de cet événement
Rabais accordé à nos membres ayant pris leur adhésion annuelle :
https://familleslgbt.org/membres/
Inclut le lunch et un verre alcoolisé au 4@7.
Remboursable jusqu'au 10 avril 2026.
Inclut le lunch et un verre alcoolisé au 4@7.
Remboursable jusqu'au 10 avril 2026.
Inclut un don de 25$ pour l'organisme (un reçu pour fin d'impôt sera émis).
Inclu le lunch et un verre alcoolisé au 4@7.
Remboursable jusqu'au 10 avril 2026.
Quantité limité, on vous demande d'être honnête.
Inclut le lunch et un verre alcoolisé au 4@7.
Remboursable jusqu'au 10 avril 2026.
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