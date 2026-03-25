Pitou sans frontières

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Compagne de financement Normandin

Sauce à spaghetti 2.6L item
Sauce à spaghetti 2.6L
28 $
Disponible jusqu'au 29 avr.

Restaurant Normandin, vous offre au prix spécial de 28 $, un sac de sauce spaghetti de 2,6l. Un montant de 7 $ est conservé par l'organisme. Une délicieuse façon d'encourager.

Pot de sauce à spaghetti 850 ml item
Pot de sauce à spaghetti 850 ml
13 $
Disponible jusqu'au 29 avr.

Restaurant Normandin, vous offre au prix spécial de 13 $, un contenant de sauce spaghetti de 850 ml. Un montant de 3 $ est conservé par l'organisme. Une délicieuse façon d'encourager.

Pâté au choix item
Pâté au choix
18 $
Disponible jusqu'au 29 avr.

Restaurant Normandin, vous offre au prix de 18 $, un pâté Normandin 900 g au choix*. Un montant de 4 $ est conservé par l'organisme. Une délicieuse façon d'encourager.

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