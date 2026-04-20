PME MTL Centre-Ouest

Organisé par

PME MTL Centre-Ouest

À propos de cet événement

Comprendre ses chiffres pour mieux piloter son commerce

1350 Rue Mazurette

Montréal, QC H4N 1H2, Canada

Atelier en groupe (gratuit) en présentiel item
Atelier en groupe (gratuit) en présentiel
Gratuit

Le 26 mai, de 9 h à 11 h

En présentiel, 1350 rue Mazurette, bureau 400

Atelier en groupe (gratuit) en ligne item
Atelier en groupe (gratuit) en ligne
Gratuit

Le 26 mai, de 9 h à 11 h, via Teams

Accompagnement individuel (3 h) avec l'experte item
Accompagnement individuel (3 h) avec l'experte
103,48 $

Prix : 90 $

TPS : 4,50 $

TVQ : 8,98 $

(valeur de 600 $)


Date à fixer avec l'experte. Il est obligatoire d'avoir participé à l'atelier au préalable.


L’inscription est sujette à validation par notre équipe selon les critères d’admissibilité. PME MTL Centre-Ouest se réserve le droit de refuser une inscription, d’annuler une participation et d’effectuer un remboursement complet, le cas échéant.


Les billets sont non remboursables.

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