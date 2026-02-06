Brûlances

Brûlances

CONCERT-BÉNÉFICE // BRÛLANCES x LE TALU x CAMP SOUVERAINETÉ KM134

1345 Rue de Bellechasse

Montréal, QC H2G 1N8, Canada

pédales love
10 $

dispo en petite quantité! ces billets ne permettent pas de couvrir les frais de l'événement, qui seront compensés par les gens qui ont du cash (les billets de 25$ et plus)

acabisou
15 $

queer zone partout. dispo en petite quantité! ces billets ne permettent pas de couvrir les frais de l'événement, qui seront compensés par les gens qui ont du cash (les billets de 25$ et plus)

on veut fumer les 1%
20 $

dispo en petite quantité! ces billets ne permettent pas de couvrir les frais de l'événement, qui seront compensés par les gens qui ont du cash (les billets de 25$ et plus)

boloss j'emmerde le capitalisme
25 $

À partir de 25$ on rentre tout juste dans nos frais !!

nike le systm
30 $

OUI

ces billets permettent de commencer à faire des bénéfices <3

c'est la gender panik
40 $

nonbinarybitchessssssssss

aaaaaah lààà c'est du dooon !!

the world sucks but i love you
50 $

<3 on te voit, on t'aime

oh yeaaaaah merci pour vos dooons !!

+ de 50$
Payez ce que vous pouvez

Si t'es extra généreuxse et que tu veux donner plus ;)

