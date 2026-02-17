Parkinson CNCA

Organisé par

Parkinson CNCA

À propos de cet événement

Concert bénéfice OSLévis 2026

3995 rue de la Fabrique

Lévis

Admission générale
80 $

Un reçu d'impôt de 50$ sera émis à l'achat d'un billet de 80$

Admission générale Membres PCNCA
40 $

100 billets sont disponibles à prix réduit pour les membres de l'organisme PCNCA.
Aucun reçu ne peut être émis toutefois pour l'achat de ces billets.

Admission générale Abonnés de l'OSLévis
40 $

100 billets sont disponibles à prix réduit pour les abonnés de l'Orchestre Symphonique de Lévis.
Aucun reçu ne peut être émis toutefois pour l'achat de ces billets.

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