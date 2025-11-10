Musique à l'unisson

Concert de décembre Musique à l'unisson Villeray

1205 Rue Jarry E

Montréal, QC H2P 1W9, Canada

Billet philanthrope
30 $

Billet philanthrope. Vous croyez au pouvoir de changement social de la musique? Investissez dans un futur plus inclusif avec ce billet qui nous aide à poursuivre notre mission.

Billet soutien
20 $

Billet soutien.
Votre billet nous aide à rêver!
Avec 100 billets comme le vôtre, nous pourrons acquérir un violoncelle supplémentaire pour les élèves de l'an prochain!

Billet régulier
10 $

Billet régulier.
Votre billet nous aide à développer le projet l'an prochain.

Billet communauté
2 $

Billet régulier.
Votre billet nous aide à couvrir les frais du concert.

Billet enfant
2 $

Enfants de 6 à 16 ans. Concert gratuit pour les 5 ans et moins.

