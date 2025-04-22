Polyvalente Sainte-Thérèse
Concert de l'Orchestre avancé
425 Rue Blainville E
Sainte-Thérèse, QC J7E 1W2, Canada
Orchestre à vent avancé de la PST
CA$15
Moins de 18 ans
Moins de 18 ans
CA$20
Adulte
Adulte
