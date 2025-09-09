Concert de Noël 2025

1. Les billets sont non remboursables. 2. Pour les billets achetés en ligne, veuillez SVP présenter la preuve d’achat (électronique ou imprimée) à l’entrée de l’Église le soir du concert. 3. Les billets sont gratuits pour les 12 ans et moins. 4. Nous recommandons d’arriver au moins 30 minutes avant le début du concert pour vous installer confortablement. 5. Tous les concerts sont adaptés pour toutes les tranches d’âge. 6. Les places pour les personnes à mobilité réduite sont la plupart du temps disponibles dans les églises. Veuillez vous informer directement auprès de l’église concernée.