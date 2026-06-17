Concert d'ouverture 16 octobre 2026 PianoFest Lévis

Organisé par
À propos de cet événement
16 octobre 2026 — 19 h
Les artistes invités du festival se réunissent pour une soirée
mettant en valeur le piano sous toutes ses formes.
16 octobre 2026 — 19 h
Les artistes invités du festival se réunissent pour une soirée
mettant en valeur le piano sous toutes ses formes.
16 octobre 2026 — 19 h
Les artistes invités du festival se réunissent pour une soirée
mettant en valeur le piano sous toutes ses formes.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!