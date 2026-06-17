École de musique Jésus-Marie

Organisé par

École de musique Jésus-Marie

À propos de cet événement

Concert d'ouverture 16 octobre 2026 PianoFest Lévis

294 Rue Saint-Joseph

Lévis, QC G6V 1G2, Canada

Billet Concert d'ouverture-Adultes
30 $

16 octobre 2026 — 19 h

Les artistes invités du festival se réunissent pour une soirée
mettant en valeur le piano sous toutes ses formes.

Billet Concert d'ouverture-Étudiants
20 $

16 octobre 2026 — 19 h

Les artistes invités du festival se réunissent pour une soirée
mettant en valeur le piano sous toutes ses formes.

Billet Concert d'ouverture-Enfant 15 ans et moins
Gratuit

16 octobre 2026 — 19 h

Les artistes invités du festival se réunissent pour une soirée
mettant en valeur le piano sous toutes ses formes.

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