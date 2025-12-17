La Chorale des Intrépides

Organisé par

La Chorale des Intrépides

À propos de cet événement

Ventes fermées

Concert Entre Ciel et Givre de La Chorale des Intrépides

1201 Rue de la Visitation

Montréal, QC H2L 2L8, Canada

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Admission générale
25 $

Entrée régulière.

Tarif solidaire
15 $

Entrée réduite. Disponible pour toute personne qui en aurait besoin. Aucune justification ne sera demandée.

Admission 5 ans et moins
Gratuit

Entrée gratuite. Pour les enfants de 5 ans et moins.


Lot de 3 billets de tirage
5 $

Tous les revenus générés par la vente des billets de tirage iront au financement des activités de la Chorale des Intrépides. Notez qu'une même personne peut gagner plusieurs prix si elle détient plusieurs billets gagnants.


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Lot de 15 billets de tirage
20 $

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