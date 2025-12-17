Concert Entre Ciel et Givre de La Chorale des Intrépides

Organisé par
À propos de cet événement
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Entrée régulière.
Entrée réduite. Disponible pour toute personne qui en aurait besoin. Aucune justification ne sera demandée.
Entrée gratuite. Pour les enfants de 5 ans et moins.
Tous les revenus générés par la vente des billets de tirage iront au financement des activités de la Chorale des Intrépides. Notez qu'une même personne peut gagner plusieurs prix si elle détient plusieurs billets gagnants.
MERCI DE TOUT NOTRE CHOEUR!
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