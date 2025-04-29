Concert de fin d'année 2025

Les billets sont nécessaires pour tous, au-delà l'âge de 12 ans. Les enfants de moins de 12 ans n'ont pas besoin de billets pour entrer. Les billets achetés avant le 2 juin seront remis en main propre aux élèves lors de leur examen. Après le 2 juin, il sera possible de vous procurer des billets à l'entrée du concert.

Les billets sont nécessaires pour tous, au-delà l'âge de 12 ans. Les enfants de moins de 12 ans n'ont pas besoin de billets pour entrer. Les billets achetés avant le 2 juin seront remis en main propre aux élèves lors de leur examen. Après le 2 juin, il sera possible de vous procurer des billets à l'entrée du concert.

seeMoreDetailsMobile