Concert Fin d’année 2025-2026 12-13 Juin

Organisé par
À propos de cet événement
19:00 Cordes et Harmonie secondaire 4 + orchestre symphonique
20:30 Cordes et Harmonie secondaire 5
19:00 Cordes et Harmonie secondaire 4 + orchestre symphonique
20:30 Cordes et Harmonie secondaire 5
13:30 Cordes et Harmonie secondaire 1-2
15:30 Cordes et Harmonie secondaire 3
13:30 Cordes et Harmonie secondaire 1-2
15:30 Cordes et Harmonie secondaire 3
Rappel:
12 juin 19:00 Cordes et Harmonie secondaire 4 + Orchestre symphonique
12 juin 20:30 Cordes et Harmonie secondaire 5
13 juin 13:30 Cordes et Harmonie secondaire 1-2
13 Juin 15:30 Cordes et Harmonie secondaire 3
Rappel:
12 juin 19:00 Cordes et Harmonie secondaire 4 + Orchestre symphonique
12 juin 20:30 Cordes et Harmonie secondaire 5
13 juin 13:30 Cordes et Harmonie secondaire 1-2
13 Juin 15:30 Cordes et Harmonie secondaire 3
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!