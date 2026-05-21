Association musique Saint-Edmond

Organisé par

Association musique Saint-Edmond

À propos de cet événement

Concert Fin d’année 2025-2026 12-13 Juin

3875 Grande Allée

Saint-Hubert, QC J4T 2Z6, Canada

Adulte Concert 12. Juin
15 $

19:00 Cordes et Harmonie secondaire 4 + orchestre symphonique

20:30 Cordes et Harmonie secondaire 5

18 ans et moins Concert 12 Juin
10 $

19:00 Cordes et Harmonie secondaire 4 + orchestre symphonique

20:30 Cordes et Harmonie secondaire 5

Adulte Concert 13 juin
15 $

13:30 Cordes et Harmonie secondaire 1-2

15:30 Cordes et Harmonie secondaire 3

18 ans et moins Concert 13 Juin
10 $

13:30 Cordes et Harmonie secondaire 1-2

15:30 Cordes et Harmonie secondaire 3

Adulte Concerts 12-13 Juin
20 $

Rappel:

12 juin 19:00 Cordes et Harmonie secondaire 4 + Orchestre symphonique

12 juin 20:30 Cordes et Harmonie secondaire 5

13 juin 13:30 Cordes et Harmonie secondaire 1-2

13 Juin 15:30 Cordes et Harmonie secondaire 3

18 ans et moins Concerts 12-13 juin
15 $

Rappel:

12 juin 19:00 Cordes et Harmonie secondaire 4 + Orchestre symphonique

12 juin 20:30 Cordes et Harmonie secondaire 5

13 juin 13:30 Cordes et Harmonie secondaire 1-2

13 Juin 15:30 Cordes et Harmonie secondaire 3

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