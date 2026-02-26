Concert gala | 30e anniversaire

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À propos de cet événement
Admission générale. Donne droit à un reçu d'impôt de 30$
Forfait de 4 billets. Revient à 37.50$ par personne. Quantité limitée
Pour étudiants et enfants de moins de 18 ans. Quantité limitée
Assistez à un cocktail VIP pré-concert dès 13h30 dans le foyer de la Salle Claude-Champagne. Inclus votre billet pour le concert dans des rangées sélectionnées au parterre. Donne droit à un reçu d'impôts de 45$. Quantité limitée
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