Orchestre des jeunes du mont Royal

Organisé par

Orchestre des jeunes du mont Royal

À propos de cet événement

Concert gala | 30e anniversaire

220 Av. Vincent-D'Indy

Outremont, QC H2V 2T5, Canada

Régulier
65 $

Admission générale. Donne droit à un reçu d'impôt de 30$

Forfait Parents/famille
150 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Forfait de 4 billets. Revient à 37.50$ par personne. Quantité limitée

Étudiants/Jeune public
20 $

Pour étudiants et enfants de moins de 18 ans. Quantité limitée

Cocktail VIP avant concert
120 $

Assistez à un cocktail VIP pré-concert dès 13h30 dans le foyer de la Salle Claude-Champagne. Inclus votre billet pour le concert dans des rangées sélectionnées au parterre. Donne droit à un reçu d'impôts de 45$. Quantité limitée

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